Kontaveit järgmisest vastasest: varasemad omavahelised kohtumised ei loe midagi

«Mulle tundus, et ma sain väga hästi minema, aga siis pääses ta mängu rohkem sisse ja edasi oli kõik juba väga tasavägine,» rääkis eestlanna mängujärgselt. «Sain kolmanda seti algul ta murtud, aga mängisin nii-ja-naa servigeimi, millega selle kaotasin. Edasi oli see lihtsalt oma pallingu hoidmise küsimus.»

Kontaveit hoidis kohtumise otsustavatel hetkedel külm närvi. «Mängisin viimases geimis tema murdmiseks väga hästi. Olen väga õnnelik, et veerandfinaali jõudsin, sest see oli tõeliselt keeruline kohtumine.»

Veerandfinaalis läheb Kontaveit vastamisi sakslanna Carina Witthoeftiga (WTA 66.) «Olen Witthoeftiga varem kohtunud, aga tingimused on siin teised ja tegu on uue mänguga,» ei usu Kontaveit, et tema kaks varasemat võitu, sealjuures tänavu 6:3, 6:1 lõppenud veerandfinaalmatš eestlanna jaoks võidukal ’s-Hertogenboschi muruturniiril, suurt loevad. «Varasemad tulemused mulle suurt ei loe. Ma võtan mänge ühekaupa – kes ka vastu tuleb, sellele annan lahingu.»