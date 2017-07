Eesti parimaks kerkinud Täht: kolmandas geimis soperdasime tohutult

«Saime hästi minema, see oli ka tegelikult hea märk. Valgevene pani aga teise käigu sisse, tõi ründava diagonaali nurga positsioonile ja see andis neile mingeid lisakäike,» analüüsis Täht. «Siis meil hakkaski natuke raskem. Kolmandas geimis soperdasime, ütlen ausalt, tohutult! Sulle juba antakse see punkt, võta, aga me ise tegime mingi täiesti ajuvaba asja ja hoopis vastane sai punkti. See oli nagu lapselt kommi ära võtmine ja seda kümme korda. Aga me olime ikkagi ilusti mängus,» kirjeldas Täht.

«Aga ongi hea, et tuleb raskelt, on seda kogemust ka järgmisteks päevadeks. Servivigu tegime esimeses-teises geimis palju, aga meie mäng olenebki palju sellest, et peame kõvasti servi lööma. Võib-olla mitte Valgevene vastu, aga Belgia ja Saksamaa vastu kindlasti. Ei tohi lasta neil mängida oma mängu, seega mingit banaani üle võrgu pole mõtet panna,» rääkis Täht. «Loodetavasti suudame järgmistel päevadel oma parimat servi lüüa.»