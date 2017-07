Cretu: võtsin Venno pingile, et ta ei saaks negatiivseid emotsioone

«Täna nägimegi, et mõlemad on võimelised sundima meid kõvasti vaeva nägema. Tahtsime teatud olukorrad jõuga ära lahendada ega olnud piisavalt kannatlikud,» leidis Cretu. «Seda eriti kolmandas geimis, kus nad hakkasid nii servi kui ka rünnakut varieerima. Nad pidid serviga riskima, et meist jagu saada. Nägime, et neil on vastuvõtuga probleeme.»

Cretu sõnul võttis ta 10 punkti kogunud Oliver Venno pingile, sest ei tahtnud, et Venno saaks liialt negatiivseid emotsioone. «Oliver oli üks meie paremaid, aga mõtlesin, et vaatan – kas Renee (Teppan) saab hakkama. Sai. Vastane oli juba nelja punktiga ees, tahtsin anda Oliverile võimaluse mitte sattuda kehva seisu. Tean nüüd, et võin riskida Oliveri vajadusel pingile võtmisega. See oli keeruline otsus, aga nii on mul pingil veel üks mees, keda mängu tuua. Tahtsin teda kaitsta,» selgitas Cretu.

Samuti andis Andres Toobal sidemängija kohal vajalikku puhkust vennale Kerdile. Olen rahul ka Andrese ja Timoga (Tammemaa), sest Ardol (Kreek) tekkis mingi imelik lihasvalu – jalg andis tunda, kui ta ühes olukorras kukkus. Me ei tahtnud riskida ja võtsime ta välja.»

Kuidas hindas Cretu saalis valitsenud temperatuuri? «Kuradi palav! Aga sama nagu Mehhikos, nii et teadsime, mida teha. Hea, et me neljandas geimis pingesse ei sattunud. Palju oli positiivset, aga kõrgeid palle rünnates ei olnud me täna eriti head.»

Kuivõrd üllatas Cretut Hispaania 3:1 võit Saksamaa üle? «Mul on sellest täitsa suva, ausalt. Tahan vaadata meie mänge. Kõik räägivad, et Saksamaa on suursoosik. Belgia on suursoosik, sest mängib kodus ja esines Maailmaliigas hästi. Bullshit. Kõik võivad kõiki võita. Kui keegi võidab neli või viis mängu, siis see pääseb ka edasi. Aga üks ühe vastu on kõik võrdsed,» selgitas Cretu.

Eesti ja Hispaania kohtumine algab neljapäeva õhtul Eesti aja järgi samuti kell 21, Kortrijkis viibiv Postimees toob mängu otsepildis ja mängujärgsed kommentaarid taas lugejate-vaatajateni.