Soome ralliks valmistuv Tänak iseloomustas Jyväskylä radasid

«Tegemist on kõige tuntuma etapiga terves võistlussarjas. Rajad on keerulised nende laiuse, kiiruse ja hüpete tõttu – äärmiselt raske on sõidukiirust valida. Ees on ootamas paras pähkel,» ütles Tänak Jyväskyläs baseeruvale ajalehele Keskisuomalainen.

Punktiarvestuses neljandal kohal paiknev Tänak asub võistlustulle järgmisel neljapäeval, kui sõidetakse esimene kiiruskatse. Kokku sõidetakse nelja päeva jooksul 67. korda peetaval Soome rallil 25 kiiruskatset.

Autoralli MM-sarja üldseis enne Soome rallit:

Sebastien Ogier 160 punkti Thierry Neuville 149 Jari-Matti Latvala 112 Ott Tänak 108 Dani Sordo 82 Elfyn Evans 57 Hayden Paddon 51 Craig Breen 43

Võistkondlik arvestus enne Soome rallit: