Red Bull on valmis «sobiva summa» eest maailmameistri poja teenetest loobuma

Red Bulli vormel 1 võistkonna juhi Christian Horneri sõnul pole pädevad jutud, justkui Sainz ei sõidakse Toro Rosso värvides juba järgmisel nädalavahetusel peetaval Ungari GP-l. Samas on ta märkinud, et tulevikus võivad nende ja Sainzi teed lahku minna. «Carlos Sainzil on Red Bull Racinguga veel kaks aastat lepingut alles. Me väärtustame teda kui oma vara ning igal varal on oma kindel väärtus,» rääkis Horner.

«Kui keegi teeb tema eest pakkumise, siis loomulikult me kaaluksime seda. Samas peab see olema mõistlik, kuna oleme Carlosesse märkimisväärselt investeerinud. Korjasime ta F1 sarja vormel-BMWst, mistõttu on temast saanud meie vara,» tunnistas Horner ning lisas, et praegu tema laual ühtegi pakkumist Sainzi kohta pole.

Eelmisel nädalavahetusel peetud Suurbritannia GP-l Sainz punkte ei teeninud, kuna meeskonnakaaslane Daniil Kvjat sõitis talle otsa. Lõpuksa sai aga Kvjat alles 15. koha ning jäi samuti üldarvestuses punktidest ilma. MM-sarja punktitabelis on Sainz Jr kogunud kümne etapiga 29 punkti, mis annab talle hooaja kokkuvõttes üheksana koha. Hispaanlase tiimikaaslasel Daniil Kvjatil on samas vaid neli punkti, millega ta hoiab 21 sõitja konkurentsis 16. positsiooni.