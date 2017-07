Poola meedia: Ojamaal on pakkumine laual

Kui nädala alguses seostati Ojamaad peamiselt kõrgliiga uustulnuka Nowy Saczi Sandecjaga, siis nüüd on jõuvahekorrad muutunud ja tõenäolisemaks sihtkohaks mullune esiliiga seitsmes Legnica Miedz, vahendab Soccernet.ee.

26-aastase Ojamaa leping Hollandi esiliigas Go Ahead Eaglesis kehtib järgmise suveni ja Sandecja sooviks eestlast aastaks laenule võtta, aga usaldusväärsete allikate kohaselt on Miedz valmis Ojamaa välja ostma ja eestlasele kaheaastast lepingut pakkuma. Portaali sõnul on läbirääkimised juba päevi kestnud.

Miedzis on eestlastest mänginud Artjom Artjunin ja Igor Subbotin - mõlemad olid seal 2016. aasta esimeses pooles, Artjunini karjäär kestis neli, Subbotini oma 11 mängu.