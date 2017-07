Video: mägedekuningas näitas võimu, Bardet lähenes Froome'ile

Prantslane ründas peagrupist ligi kuus kilomeetrit enne finišit ning edestas lõpuks 20 sekundiga Kolumbia ratturit Darwin Atapumat (UAE Team Emirates) ja enne tänast etappi koos Rigoberto Uraniga (Cannondale) üldliider Chris Froome'ile (Sky) 27 sekundiga kaotanud Romain Bardet' (AG2R). Lõpus kõvasti pingutanud Froome sai täna kirja neljanda koha (+20 sek), viiendana ületas finišijoone etapivõitjast 22 sekundit maha jäänud Uran.

Üldarvestuses säilitas liidripositsiooni tiitlikaitsja Froome, kellele järgnevad Bardet (+23 sek) ja Uran (+29 sek). Tänasel etapil kuuenda koha saanud Mikel Landa (Sky, +32 sek) on üldtabelis neljas (+1.36) ning alles 13. mehena finišjoone ületanud Astana rattur Fabio Aru viies (+1.55).

Homme sõidetakse 222,5 km pikkune etapp, mille jooksul tuleb läbida kolm kolmanda kategooria tõusu. Velotuur lõpeb pühapäeval.

Encore une pour Barguil ! / One more for Barguil! #TDF2017 pic.twitter.com/84C1UQY5lM