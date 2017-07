Foto: neljakordne maailmameister Ogier sõitis vastu puud ning lõi M-Spordi plaanid segi

Ogier oli sõitmas oma tänase päeva viimast lõiku, kui ta tabas Ford Fiesta WRC-masinaga kivi ning kandus teelt välja. Kokkupõrke tagajärjel läks katki auto vedrustus ning prantslase juhitud sõiduvahend lendas vastu puud. Õnneks Ogier pääses avariist vigastusteta.

Masin sai kannatada niivõrd tugevalt, et meeskonnal ei õnnestu seda õigeaegselt ära parandada, mistõttu jäävad homme ja ülehomme esialgselt plaanitud testipäevad ära nii Elfyn Evansi kui ka Teemu Sunineni jaoks. Kui Evansil tuleb nüüd järgmisel nädalavahetusel Soome rallile minna ilma testikilomeetreid kogumata, siis M-Spordi meeskond püüab Sunineni Ford Fiesta WRC varakult Jyväskyllä toimetada, et mees saaks masinat testida.

«Mul polnud midagi teha. Pika lauge kuuenda käiguga võetud kurvi lõpus oli suur kivi... Palun vabandust meeskonna ja tiimikaaslaste ees, kes ei saa seetõttu testida,» kirjutas Ogier Twitteris.

Nothing I could do about this one,

Big rock in the line exit long flat 6 corner.. Still feel sorry for the team and my mates who can't test