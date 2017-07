Homme: Kontaveit kohtub Šveitsis veerandfinaalis tuttava sakslannaga

Enne mängu:

21-aastane Kontaveit ja aasta jagu vanem Witthöft on varem omavahel kohtunud kahel korral ning nendest mängudest on eestlannal kirjas kaks võitu.

Kui 2011. aastal Hollandis Almere'is toimunud ITFi turniiri avaringis olid Kontaveidi võidunumbrid 6:4, 5:7, 6:3, siis viimati mindi vastamisi tänavu juunis samuti Hollandis Hertogenboschis toimunud WTA-turniiril ning veerandfinaalis võidutsenud eestlanna alistas Witthöfti toona kindlalt 6:3, 6:1. Mäletatavasti sai Kontaveit samal turniiril ka oma karjääri esimese WTA-turniirivõidu.

«Olen Witthöftiga varem kohtunud, aga tingimused on siin teised ja tegu on uue mänguga,» ütles Kontaveit pärast võidukat matši kolmapäeval. «Varasemad tulemused mulle suurt ei loe. Ma võtan mänge ühekaupa – kes ka vastu tuleb, sellele annan lahingu,» lisas ta.

Here is the Order of Play for tomorrow - Friday July 21st pic.twitter.com/K5sY2BSa7R