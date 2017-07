Juventuse tugitala liitus maailmarekordilise summa eest konkurendiga

«Tehniliselt on tema (Leonardo Bonucci – toim) ja Sergio Ramos maailma kõige paremad keskkaitsjad,» ütles Milani peatreener Vinzenzo Montella 30-aastase värskeima täienduse kohta.

«Juventusega liitub mängija, kes on mitmekülgne, suure kogemustepagasiga ning saanud häid oskusi ka koondise särgis mängides,» seisis Milani kodulehel tehtud avalduses.

Ühtlasi saab Bonuccist maailma kõige kallim mängija, kes on vähemalt 30-aastane. 2000. aastal ostis AS Roma teisest Itaalia klubist Fiorentina ründaja Gabriel Batistuta, kelle eest maksti ligi 25 miljonit eurot.

Bonucci profikarjäär algas 2005. aastal Viterbesest, kust ta liikus esmalt laenulepingu alusel Internazionale meeskonnaga, kes omandas itaallase mängijaõigused 2006. aastal. Enne Juventusega liitumist mängis Bonucci veel Treviso, Pisa, Genoa ja Bari tiimide ridades. Eelmisel hooajal jõudis ta Juventusega Meistrite liiga finaali, kus kaotas 1:4 Madridi Realile. Seitsme aasta jooksul jõudis Bonucci joosta Juventuse eest väljakule 227 mängus ning lüüa selle ajaga 15 väravat. Itaalia koondist on ta esindanud samuti alates 2010. aastast ning saanud 70 kohtumisega kirja viis tabamust.

#ACMilan announce the signing of @bonucci_leo19 from @juventusfc, through to 30 June 2022

https://t.co/Y8L8HusLqM#welcomeBonucci