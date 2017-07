Toobal: nüüd võib küll öelda, et Hispaania on meile sobiv vastane

«Kui me neid siin viimase aasta jooksul nii palju võitnud oleme, siis tahaks öelda küll, et nad on meile sobiv vastane. Ma ei tea, kas neil nüüd otseselt mingit Eesti-sündroomi on, aga... Nende diagonaalil oli eile väga hea päev, täna nii hea ei olnud,» arutles Toobal, pidades silmas eile Saksamaa vastu 21 punkti toonud, ent täna vaid 9 punktiga piirdunud Augusto Renato Colitot.

Samas on Hispaania tema sõnul Eesti sugune meeskond, kes kergeid vigu ei tee ja kellega pallivahetused venivad pikaks. «Avageimi algus oli konarlik, aga see tulenes pigem sellest, et aru saada, kuidas Hispaania mängib. Nad võtavad blokis selgeid riske, jälgivad mõnda meest, siis enam ei jälgi. Sellest tuleb aru saada,» selgitas Toobal sidemängija mõtlemist. «Kui Andrus (Raadik – toim) esimest palli maha ei löönud, siis teist nad mingil hetkel enam üldse ei vaadanud. Sellest tuleb video ja statistika põhjal aru saada, see info jõuab minuni ja ma saan reageerida.»

Lisaks rõhutas Toobal, et Hispaania on jäänud alati hätta Eesti temporündajatega. «Nemad on alati palju pahandust teinud. Aga eks hispaanlased proovivad ka muidugi arvata, mida meie teeme. Nii see käib. Personaalselt ei kiida ma kedagi, kiidan meeskonda. Kõik mehed tegid täna täpselt niipalju kui oli vajalik. Ja tähtis, et see tuli 3:0 – tunnike taastumisaega juures.»

Kaks nii-öelda kohustuslikku võitu on nüüd käes, ees ootab Saksamaa, kellel aga pärast eilset kaotust selg vastu seina. «Iga kaotus võib lõpetada turniiri. Saksamaa teab, et kui nad homme ei võida, võivad nad turniiri lõpuni kõik põhimehed välja võtta. Aga niipea, kui hakkad siin kedagi lihtsamini võtma, saad vastu pead,» tõdes Toobal.