Paraolümpiavõitja võttis sihikule Bolti maailmarekordi

«Ma ei kavatse kunagi võistelda Usain Bolti või kellegi teise kehaliselt võimeka inimesega ning see ei sünni ka paraolümpiamängudel. See on väljaspool reegleid ja tehnoloogiaga piiratud võistlus,» selgitas oma kavatsust uusmeremaalasest parasportlane.

23-aastane Malone, kellel on mõlemad jalad amputeeritud, krooniti paraolümpiavõitjaks eelmisel aastal 200 meetri ja 400 meetri jooksus. Praegu toimuvaid parakõrgejõustiku maailmameistrivõistlusi vaatab Malone vigastuse tõttu tribüünilt.