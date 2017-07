Jürgen Klopp ei kavatse oma parimat mängijat Barcelonale müüa

25-aastane brasiillane lõi eelmisel hooajal 14 väravat, kuigi pidi kuus nädalat vigastuspausi pidama. Jaanuaris sõlmis ta Liverpooliga viie aastase lepingu.

«Ma pole üldse üllatunud, et kõik klubid tunnevad temast huvi. Aga me tahame järgmise sammu koos astuda ning selleks peame jääma kokku. Minu väga oluline sõnum on: me ei ole klubi, kes müüb,» rääkis Klopp pressikonverentsil.

Väidetavalt on Barcelona teinud Liverpoolile just 80 miljoni euro suuruse pakkumise. Ka Liverpooli teine poolkaitsja Adam Lallana on veendunud, et Coutinho jääb nendega. «Usun, et saavutame üheskoos suuri asju. Oleme suur klubi ning mängime Meistrite liigas. Olgu, me peame sinna veel kvalifitseeruma. Aga kui soovime Meistrite liigat ja ka Premier League’i võita, siis peame Philippe’i sugustest mängijatest kinni hoidma.»