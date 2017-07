Touril rängalt kukkunud Thomas: olen nüüd ametlikult jalgrattur

31-aastane Thomas kandis tänavusel Touril karjääris esmakordselt tuuri liidrisärki. Lisaks sõlmis ta uue lepingu Team Skyga, kuid paratamatult jättis kukkumine tema hooajale jälje. «Murdsin esimest korda elus rangluu – olen ametlikult nüüd jalgrattur. Vähemalt nii on mulle öeldud,» viskas Thomas nalja.

Pärast operatsiooni võttis ta kümme päeva puhkust, kuid on nüüd taas treenima hakanud. Tal on raske hooaega positiivselt meenutada, kuna kukkumisest pole kuigi palju aega möödas. «Ilmselt kui Tour läbi saab, on mul hooajale lihtsam järele vaadata. Praegu on mul lihtsalt tunne, et tahaksin seal ise kohal olla,» jätkas Thomas.