Bolt on täna Teemantliigas startivatest sprinteritest pea kõige aeglasem

Londoni MMi järel karjäärile joone alla tõmbav kaheksakordne olümpiavõitja ja 11-kordne maailmameister Bolt veetis küll viimased kaks nädalat Saksamaal selga ravides, kuid on stardi eel enesekindel ning läheb jahtima võitu. «Ma lähe alati võitma. Kui sa korraks kahtled, siis pole mõtet isegi starti ilmuda,» ütles Bolt stardi eel.

Maailmarekordiomanikule Boltile (9,58) pakuvad täna konkurentsi jamaicalane Omar McLeod (isiklik 9,99), ameeriklased Isiah Young (9,97) ja Christopher Belcher (9,93), britt Chijindu Ujah (9,96), lõuna-aafriklane Akani Simbine (9,89), kuubalane Yunier Perez (10,00) ja hiinlane Su Bingtian (9,99).

Tänavusel hooajal pole Bolt suutnud veel kümne sekundi piiri alistada, olles parimal stardil näidanud aega 10,03. Stardilistis on temast kiiremad sel hooajal olnud viis sprinterit: Young (9,97), Ujah (9,98), Simbine (9,92), Belcher (9,93) ja Perez (10,00).

«Nimekiri on tugev, paljud kutid on sel aastal alla kümne sekundi jooksnud. Aga tulen siia head jooksu tegema ning proovin paari asja kallal tööd teha. Kõige tähtsam on vormis olla maailmameistrivõistlusteks,» ütles Bolt stardinimekirja kommenteeris.