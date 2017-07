Postimees Kortrijkis: võrkpallurid laenavad sõiduvahendeid vutimeestelt

Sõit kesklinnas asuvast hotellist Lange Munte spordisaali võtab ainult veerandtunnikese, aga see on püütud teha mängijatele nii mugavaks kui võimalik. Sestap võibki näha koondiste hotelli ees seismas busse, mille külgedel kas Belgia jalgpallikoondise või siis riigi valitseva jalgpallimeistri RSC Anderlechti kirjad.

Kohalike jaoks on kas või Anderlechti bussi silmamine suur asi. Sellest andis hotelli ees tunnistust Kobe Bryanti korvpallisärgiga mehe soov – palun tehke minust bussimüraka kõrval kiire mobiiliklõps! «Sest see on Anderlecht, nad on ju meistrid,» kõlas lühike ja ammendav selgitus.

Muide, kohalike jalgpallihuvist veel nii palju, et kui Belgia võrkpallurid olid eile valgevenelastele 3:0 sauna kütnud, jäi nii mõnigi vaataja piiluma spordihalli kohviku telerit. Seal käis nimelt otsepildis naiste jalgpalli EMi duell Norra-Belgia. Tasus jälgida, sest belglannad lõid Euroopa meistriks, maailmameistriks ja olümpiavõitjaks tulnud norralannadele kaks vastuseta väravat ning säilitasid edasipääsulootuse.

Eesti vollekoondis kohtub täna õhtul Saksamaaga, pall pannakse mängu Eesti aja järgi taas kell 21 nagu eelmistelgi päevadel. Postimees on Kortrijkis jätkuvalt kohal ja vahendab emotsioone-reaktsioone saalist otseblogis, mõistagi on tänastki mängu võimalik vaadata ka otsepildi vahendusel.