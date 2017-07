Kadriorus näeb kõiki Eesti tippe: kohal on Balta, Kanter, Mägi, Uibo, Õiglane ja odamehed

Esimese võistlusõhtu kõige ettearvamatum sprindifinaal tõotab tulla meeste 100 m jooksus. Starti tulevad Eesti rekordiomanik Marek Niit (KJK Saare), kes sel hooajal kirja saanud aja 10,61 ja valitseva Eesti meister Timo Tiismaa (Pärnu SK Altius), kellel kulus möödunud aastal staadionisirge läbimiseks 10,57 sekundit. Kolmas tiitlipretendent on Eesti talvine sprindimeister Kaspar Mesila (Audentese SK), kes nädal tagasi jooksis 100 m lubatust suurema tuule toel 10,59 sekundiga.

Naiste 100 m jooksus teeb hooaja avastardi vigastuspausilt naasnud Eesti rekordi – 11,35 - omanik Ksenija Balta (Tallinna SS Kalev). Medalite eest asuvad võistlustulle sellel suvel 11.81 jooksnud Maarja Kalev (TÜ ASK) ja sellel aastal isikliku rekorddi 11,89 viinud Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi).

Naiste 100 m tõkkejooksu favoriidina asub starti Londoni MM-i seitsmevõistluseks valmistuv Grit Šadeiko (TÜ ASK), kes sel hooajal distantsi läbinud 13,31 sekundiga. Tiitlikaitsja Diana Suumann (TÜ ASK) on oma isikliku rekordi viinud 13,63 sekundini. Kõrget kohta sihib ka äsja U23 Euroopa meistrivõistlustel isiklikuks rekordiks 13,73 jooksnud Kreete Verlin (SK Fortis).

Meeste 400 m jooksus testib tiitlikaitsjana oma kõrvalalal vormi Rasmus Mägi (TÜ ASK). Üle aastate on Eestimaa pinnal stardis ka kümnevõistleja Maicel Uibo. Üsna ettearvamatu lõpplahenduse tõotab pakkuda naiste 400 m jooks. Stardis on talvine Eesti meister Liis Roose (TÜ ASK), kelle isiklik rekord 55,66; äsja noorte MM-il Nairobis tugevaid jookse näidanud Piibe Kirke Aljas (TÜ ASK) isikliku rekordiga 55,80.

Hiljuti Eesti rekordist väga napilt aeglasem olnud Liina Tšernov (SK Jooksupartner) on stardis 400 m, 800 m ja 1500 m jooksus.

3000 m takistusjooksus on peasoosik Kaur Kivistik (Tartu SS Kalev), kes MM-ile pääsuks (8.32,00) vajaks kindlasti selle hooaja tippmargi (8.41,22) parandust; 1500 m jooksus Kivistiku klubikaaslane Andi Noot.

Naiste kolmikhüppes võistleb talvisel sise-EM-il debüüdi teinud Merilyn Uudmäe (Audentes SK), kes on tänavu suvel juba korranud talvist tippmarki - 13.55. Kindlasti ihkab esikoha konkurentsi sekkuda isikliku rekordi 13.39-ni viinud Tähti Alver (Nõmme KJK).

Meestest tuleb neljandat meistritiitlit püüdma suvel hooaja tippmargi 16.56-ni viinud Igor Syunin (Tartu ÜASK).

Naiste kuulitõuke liidrile Kätlin Piirimäele (Koigi KJK) on viimastel aastatel hästi vastu hakanud Anu Teesaar (Nõmme KJK). Meestel meistritiitli nimel on oodata ägedat lahingut kahe Viljandi KJS Sakala mehe – hooaja edetabeli juhi Jander Heili (18.85) ja juba nelja meistritiitli omaniku Kristo Galeta (hooaja parim tulemus 18.58) vahel.

Naiste odaviske esinumber Liina Laasma otsib õiget vormi MM-iks – selle hooaja parim tulemus 61.32 jääb MM-i normatiivile alla vaid 8 cm jagu. Teise ja kolmanda koha eest võistlevad U23 EM-il Eestit esindanud Gerli Israel (Tallinna SS Kalev) ning Mirell Luik (SK Viraaž).

Kõrgetasemelist võistlust lubab selle aasta meeste odaviske suveräänse liidri Magnus Kirdi (TTÜ SK) ja vormi tõusva Tanel Laanmäe (SK Viraaž) osalemine. Meie kolmandat tippmeest, Risto Mätast (Audentese SK) on kahjuks kimbutanud vigastus.