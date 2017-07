Tour de France’i pikim etapp kuulus norrakale, liidrite osas muutusi ei toimunud

19. etapil sai teise koha Hagenile viie sekundiga kaotanud Nikias Arndt (Sunweb), kolmas oli 17-sekundilise kaotusega Jens Keukeliere (Orica-Scott).

Touri üldarvestuses jätkab liidrina Chris Froome, kes lõpetas ühes grupis koos oma põhiliste konkurentidega, kaotades etapivõitjale ligi 11 minutiga.

Seis üldarvestuses kaks etappi enne Touri lõppu:

