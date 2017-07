Ott Tänak Soome ralli eel: kui enesekindlust pole, on raske maksimumi pigistada

Tänak on seni Soome rallil startinud seitsmel korral, tema parim tulemus pärineb 2015. aastast, mil ta oli viies. Viimati sõidetud Poola rallil näitas eestlane väga head kiirust, kuid sõitis tihedas esikohavõitluses õnnetult rajalt välja.

«Poola ei lõppenud päris nii nagu soovisime, kuid me oleme oma kiirusest teadlikud ning ootame Soomet põnevusega. Tegu on järjekordse kiire ralliga ning see on üks mu lemmikrallisid,» rääkis Tänak.

«Usun, et kõik ootavad Soome rallit. Kui sa oled seal sõiduvees ning suudad sõita ideaalse katse, siis paremat tunnet polegi olemas. Loodetavasti kogeme seda tuleval nädalal palju,» oli Tänak lootusrikas.

«Soomes on kiired teed ning pärast hüppeid on pimedad kurvid. Pead olema väga enesekindel ning endasse uskuma. Kui sa seal end mugavalt ei tunne, siis pole võimalik endast maksimumi anda,» jätkas Tänak, kes andis mõista, et nii kiiretel rallidel on iga sekund arvel.

Enne rallit läbis Tänak Soomes kahepäevase test, et leida järgmiseks nädalaks võimalikult hea seadistus. «Olen enesekindel ning usun, et suudame taas olla eesotsas,» sõnas eestlane.