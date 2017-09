Video: viimases matšis sangarlikult võidelnud vanameister tuleb poksiringi tagasi

Haye ja Bellew kohtusid poksiringis mäletatavasti märtsis. Matšile eelnes ohtralt solvanguid ning vastasseis osutus tänu Haye sangarlikkusele vaatemänguliseks. Nimelt vigastas Haye kuuendas raundis oma Achielluse kõõlust, kuid ei andnud alla ning poksis edasi.

Bellew sai 11. raundis lõpuks Haye’st jagu, kui tabas teda selliselt, et 36-aastane poksilegend ringist välja kukkus. Haye ronis ringi küll tagasi, kuid tema nurgast lendas samal ajal matile ka valge rätik.

Haye Achielluse kõõluse vigastus osutus aga sedavõrd tõsiseks, et mees pidi läbima ka operatsiooni. Nüüd on ta vigastusest paranenud ning kordusmatšiks on tema sõnul tingimused kokku lepitud.

«See võttis küll mõned kuud aega, kuid jõudsime lõpuks tingimustes kokkuleppele. Kas Bellew sellele ka alla kirjutab?» küsis Haye Twitteris.

Kordusmatši kuupäeva pole kumbki leer veel kinnitanud, kuid kuulduste kohaselt võiks see toimuda 17. detsembril Londonis.

David Haye - Tony Bellew matš: