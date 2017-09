Solvunud Neymar nõuab klubilt Cavani müümist

Mehed pöörasid tülli nädalavahetusel, kui liigamängus kohtuti Lyoniga. Ründajad ei suutnud sõbralikult ära otsustada, kumb saab ühel juhul lüüa karistuslööki ning teisel penaltit.

Kuna karistuslöögi löömise õiguse sai lõpuks Neymar, siis penaltit lõi Cavani. Neymarile selline olukorra lahendus ei meeldinud, sest PSG-sse siirdudes olevat talle lubatud, et just tema saab 11 meetri karistuslööke lüüa.

Väljaanne Sports kirjutab, et Neymar on juba olukorra lahendamiseks ühendust võtnud klubi bossi Nasser Al-Khelaifiga. «Ta on talle öelnud, et Cavaniga koos mängimine on võimatu ning ta nõuab uruguailase maha müümist,» kirjutas Sport.