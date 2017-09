Mitu tundi magas Ratasepp Šveitsi kümnekordse ultratriatloni ajal?

Ratasepal kulus kümnekordse ultratriatloni läbimiseks lõpuks 234 tundi, 31 minutit ja 15 sekundit. Unele kulus sellest täpselt 29 tundi ja 41 minutit.

«Kui tavaoludes jääks mu unetundide arv selle aja kohta suurusjärku 85 tundi, siis võistluse käigus magasin ma ca 30 tundi (täpsemalt 29 tundi ja 41 minutit). Võistluse raames sai une osas tehtud ka vahekokkuvõtteid, millest selgus näiteks, et võistluse algusest (s.o. kolmapäevast) kuni pühapäevani (kaasa arvatud) magasin ma 10 tundi ja 10 minutit ning et 38 km ujumise ja 1800 km rattasõidu ajal (5,5 ööpäeva jooksul) kogunes mul unetunde ca 12,» kirjutas Ratasepp oma blogis.

Kas saaks ka vähema unega hakkama? «Arvan, et jooksu ajal saanuks teha veel väiksemad unepausid, kuid sellel oleks olnud mõtet üksnes siis, kui oleksin saanud energiavarude taastamise ja sellest johtuvalt ka lihaskonditsiooni taastamisega kiiremini ühele poole. Pealegi tean, et mitmed teised said hakkama märgatavalt väiksemate unetundidega, kuid mul oli neist ka erinev strateegia ja eesmärk. Nimelt mina välistasin juba eos selle, et ma jooksurajal kõnnin,» jäi Ratasepp oma strateegiale kindlaks.

