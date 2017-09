Manchester Unitedi noor täht lõi järjekordse debüütvärava

Unitedil kulus Old Traffordil Burton Albioni meeskonna vastu skoori avamiseks vaevalt viis minutit, kui täpne oli Marcus Rashford. Klubi omakasvandiku saldo on uhke – noormees on nüüd löönud värava nii Inglismaa kõrgliiga, karikasarja, liigakarika, Meistrite liiga, Euroopa liiga, noortekoondise kui ka Inglismaa koondise debüüdil. Sisuliselt on perfektsest debüütidesaldost puudu vaid üks linnuke – möödunud suvel ei saanud Rashford Inglismaa rahvusmeeskonna eest kirja väravat EM-debüüdil.

Ka teise Unitedi värava eest hoolitses Rashford – kell näitas 17. minutit – ning sellega oli matši saatus ka otsustatud. Jesse Lingard ja Anthony Martial suurendasid kodumeeskonna eduseisu enne kui Lloyd Dyer matši ainsal üleminutil pärast väravavaht Sergio Romero puterdamist Burtoni auvärava lõi.

Veelgi kindlama võidu sai Nottingham Foresti vastu kirja Chelsea, kelle avavärava eest hoolitses brasiillane Rober Kenedy. Korra sahistas võitu ka Charly Musonda, aga mängu täheks oli Michy Batshuayi, kes lõpetas kaabutrikiga. Forest pidi samuti auväravat ootama üleminutiteni, kui täpne oli vahetusmees Tenday Darikwa.

Everton tümitas kodustaadionil Sunderlandi 3:0, aga veidi keerulisem tööpäev oli Londoni Arsenalil ja Manchester Cityl. Arsenal sai Emiratesi staadionil Theo Walcotti 25. minuti väravast 1:0 jagu esiliigas pallivast Doncaster Roversist ning City läks küll võõrsil teise meistriliigaklubi West Bromi vastu juba teisel minutil läbi Leroy Sane juhtima, kuid kodumeeskond suutis teisel poolajal viigistada. Lõpuks otsustas mängu saatuse Sane teine värav 77. minutil.

Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpooli teekond liigakarikas lõppes teisipäeval, kui võõrsil vannuti 1:2 alla Leicester Cityle.