Reali mänguvanker logiseb: Ronaldo naasis, aga klubi kaotas

Tänane matš kahe kuningliku klubi vahel pidanuks kujunema Madridi meeskonna peoks, sest hooaja algul superkarikafinaalis kohtuniku tõukamise eest rumala punase kaardi ja sellega kaasneva mängukeelu teeninud Cristiano Ronaldo naasis lõpuks liigas võistlustulle ja seda veel kodupubliku silme ees. Lisaks teatas klubi täna, et Karim Benzemaga pikendati lepingut 2021. aastani.

Lõpuks jäid aga kõik Reali edurivitähed – Ronaldo, Benzema, aga ka BBC ründetrio kolmas liige Gareth Bale Betisi vastu kuivale. Skooris hoopis külalismeeskond - matši neljandal üleminutil oli täpne Arnaldo Sanabria.

Reali puhul võib juba rääkida kriisist. Liigas hoitakse viie vooru järel alles kuuendat kohta, mis pole tiitlikaitsjale kuidagi sobiv positsioon. Mis veelgi hullem, suurrivaal FC Barcelona on aastat alustanud ilmeksimatult, viiest mängust on võetud viis võitu ning väravate vahe on ülimuljetavaldav +15. Real kaotab juba tiitlijahi algfaasis seitsme punktiga ning seda vahet on Hispaanias, kus suured üldiselt väiksematele punkte ei kaota, juba paras pusimine tagasi teha. Isegi Madridi klubide paremusjärjestuses ollakse selgelt teisel kohal - Atletico alistas täna 2:1 Bilbao Athletici ning edestab nüüd Reali kolme punktiga.