Jalgpalli otsepilt: liider Flora püüab Sillamäel võimalikku komistuskivi vältida

Jalgpalli Eesti meistriliigas on laupäeval vastamisi Sillamäe Kalev ja Tallinna Flora. Tabeliliidri Flora edu lähima jälitaja Levadia ees on enne vooru algust kuus punkti, kuid viimasest neljast mängust on kaotatud kaks ja eelmises voorus saadi läbi raskuste jagu Paide Linnameeskonnast. Kuidas läheb Floral seekord alati üllatusvõimelise Sillamäe vastu, selgub kell 16.00 Sillamäe staadionil algavas kohtumises. Postimehe otseülekannet mängust kommenteerib Sander Jürjens.