Video: noor tüdruk sai 170 km/h lennanud pesapalliga vastu nägu ja viidi haiglasse

Tüdrukule anti sündmuskohal abi ning ta viidi haiglasse. Kõnealuse pesapallilöögi sooritanud Yankeesi mängija Todd Frazier oli juhtunust šokis. «See oli kohutav. Ma ei tea, mis juhtus. Loodan, et temaga on kõik korras. See oli õnnetu olukord,» ütles Frazier.

Tegu oli sellel hooajal vähemalt kolmanda õnnetusjuhtumiga, kus keegi Yankee Stadiumil kas pesapalli või murdunud pesapallikurikaga pihta saab.