Jose Mourinho: oleksime ilma liigakarikata värskemad

Kuigi Mourinho tegi võrreldes liigamänguga karikamänguks üheksa vahetust, alistati eile esiliigaklubi Burton 4:1. Portugallase hinnangul oleks aga tema meeskonnale ilmselt kasulikum, kui sellist sarja ei eksisteeriks

«Kui te küsite minult, kas Inglismaa jalgpall suudaks ilma selle võistlussarjata elus püsida või isegi kasu saada, siis vastus on: võib-olla. Võib-olla oleksime me siis eurosarjades värskemad,» andis portugallane tagasihoidlikult oma veendumusest märku.

«Kui tegu on ametliku võistlusega, siis see on nii Manchester Unitedile kui minule oluline. Tahan, et mängijad mõtleksid samamoodi. Peame oma toetajaid austama, peame oma vastaseid austama. Kui suudame selle võita, siis me võidame. Kui ei, siis järelikult olid teised meist paremad,» jätkas Mourinho.