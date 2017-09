Verstappen on ülejäänud hooaja suhtes pessimistlik

Singapuri GP nädalavahetusel näitasid mõlemad Red Bullid muljetavaldavat kiirust. Kui aga läks võidusõiduks, katkestas Verstappen sõidu kokkupõrke tõttu avakurvis. Daniel Ricciardo ületas finišijoone küll teisena, kuid ei suutnud etapi võitjale Lewis Hamiltonile kuidagi vastu saada.

Küsimusele, kas Red Bullil on veel mõnel teisel ringrajal võimalus etapivõitu noolida, vastas Verstappen: «Mitte nii head võimalust nagu Singapuris.» Edasi uuriti tal, et ehk on Red Bull kiire Abu Dhabis, kuid Verstappen ei nõustunud sellega. «Seal on liiga palju sirgeid. Singapur oli meie parim võimalus saada hea tulemus, kuid seda ei juhtunud.»