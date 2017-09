Otseblogi: Kalev/Cramo alustab Meistrite liiga mängu 8-punktilises eduseisus

ENNE MÄNGU

Kalev/Cramo võitis teisipäeval Makedoonias peetud avakohtumise 87:79. Esimeses mängus tõi Kalevile edu lühikese koosseisuga mängimine, mis lõi vastaste rünnaku sassi. «Eks nende treener mõtleb ka nüüd midagi välja ja nii, nagu me mängisime seal viimased 10–12 minutit, me Tallinnas 40 minutit kindlasti mängida ei saa,» rääkis Varrak pärast mängu.

Avakohtumises tõi Kalevile 19 punkti Martynas Mažeika, Janari Jõesaar lisas 18 ja Bojan Subotic 15 punkti. Viimane sai ka 13 lauapalli ehk kaksikduubli.

Teises ringis ootab Ungari klubi Alba Fehérvár.