Video: kas Mattias Käit pääseb homme põhitiimis platsile?

Seni on Käit pääsenud platsile vaid Fulhami U23-meeskonna ridades. Võimalik, et tema kutsumine põhitiimi treeningutele vihjab, et laupäevases mängus Middlesbrough’ga kuulub eestlane Fulhami rivistusse. Kohtumine toimub Craven Cottage’i staadionil, kus meeskond eile ka harjutas.

Head to @Dugout to watch a full exclusive behind-the-scenes video from training at Craven Cottage today ➡️ https://t.co/85II5fA4w8 #FFC ⚫️⚪️ pic.twitter.com/Y8khEGl6ge — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 21, 2017

Käit sõnas augustis Postimehele antud pikemas intervjuus, et ootab debüüti pikisilmi.

«Tahaks juba põhitiimi debüüdi ära teha, aga arvan, et sellel on oma aeg ja koht. Kohe kõrgustesse hüpata ei tasu.»