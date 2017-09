Jalgpall paiskas Reformierakonna kandidaadid Viljandis ägedasse sõnasõtta

«Viljandi linnavalitsuse liige Peeter Allikoja avaldas täna oma Facebooki-lehel sõnavõtu, milles süüdistab mittetulundusühingut Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi selles, et viimane on käinud aasta aega linnavalitsuse «uksi kulutamas» ning demagoogiavõtteid kasutades raha juurde küsimas. Ka lisab ta, et sellekohased ettepanekud on kantud eesmärgist teistelt spordialadelt raha ära võtta ja see Tulevikule anda.

Kõige tipuks süüdistab ta ka teiste piirkondade jalgpalliklubisid omavalitsuste survestamises pearahasüsteemile üleminekuks ja vihjab sellele, et see on Eesti Jalgpalli Liidu juhitud üleriigiline kampaania. Eeldades, et Peeter Allikoja on oma sõnade eest võimeline ise vastutama, ei lasku ma sellekohasesse debatti, vaid jätan selle Eesti Jalgpalli Liidu teha,» kirjutab Mutle ja kirjeldab seejärel konflikti sisu.

Lühidalt kokku võttes on see järgmine: Viljandi linn maksab enda omanduses olevale spordikoolile iga õpilaste kohta enam kui kaks korda suuremat toetust (441 eurot) kui MTÜ-le Viljandi JK Tulevik seal jalgpalliga tegelevate noorte kohta (177 eurot).

Reformierakonna ridades kandideeriv JK Tuleviku lapsevanem Rain Hüva peab olukorda ebaõiglaseks ning on sellele oma Facebooki-lehel artiklis «Linn ei tohi mõjutada lapsevanema vabadust oma lapsele spordiala valida» tähelepanu juhtinud.

Sellepeale reageeris samuti Reformierakonda kuuluv Viljandi lauatenniseklubi Sakala juhatuse esimees ja Viljandi linnavalitsuse liige Peeter Allikoja, kes leiab enda Facebooki-lehel avaldatud postituses, et kuna jalgpalliliit on Eesti rikkaim alaliit, peavadki teiste spordialade toetused suuremad olema.

Muuseas, spordirahvast leiab Reformierakonna Viljandi linna valmisnimekirjast veel. Kandideerivad näiteks tennisetreener Ott Ahonen, Kanal 12 ja Postimehe võrkpallikommentaator Kert Kärner ning Viljandi spordikeskuse juht Mati Jürisson.