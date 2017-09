F1 rada kontrolliti maavärina tõttu mitu korda üle

Hermano Rodriguese autodroomi turundusjuht Rodrigo Sanchez kinnitas BBC-le, et esialgselt midagi ei muutu. «Rada ja seda ümbritsevaid maju on kaks korda üle vaadatud ning kõik on korras. Jätkame erinevaid ettevalmistusi ning jälgime olukorda. Seni pole mingeid muresid. Võistlus toimub.»

Mehhiko GP peetakse 27.-30. oktoobrini. Vormel 1 hooaja lõpuni on jäänud kuus etappi, järgmisel nädalavahetusel võisteldakse Malaisia GP-l.

Mehhiko lõunaosa raputanud maavärina tugevuseks mõõdeti 7,1 magnituudi, teatasid seismoloogid ja võimuesindajad. Viimastel andmetel hukkus 273 inimest.