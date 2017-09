Schumacheri lootused osutusid asjatuks?

«Meil on traumapatsientidega palju kogemusi. Tõenäoliselt pole Euroopas kliinikut, kus tegeletakse nii paljude juhtumitega nagu meie,» rääkis ajukirurg Meeks nädala alguses Bravole. Lootused osutusid siiski ehk asjatuks - Briti meediaväljaande andmetel pole Schumacherid aga kuskile minemas ning sakslase ravi jätkatakse kindla meedikute tiimi all Šveitsi villas.

2012. aastal vormelisõitja karjääri lõpetanud ja teist korda vormel 1 sarjast taandunud Michael Schumacheriga juhtus raske õnnetus 2013. aasta viimastel päevadel, kui ta oli koos poja Mickiga Prantsusmaal Meribeli kuurordis suusatamas – väljaspool tähistatud radu sõitnud Schumacher kukkus ja lõi pea vastu kivi.

Tema pead kaitses küll kiiver, ent löök oli nii tugev, et peakaitse purunes. Schumacher sai raske peatrauma, mille tõttu panid Grenoble’i haigla arstid ta kuueks kuuks kunstlikult tekitatud koomasse. Ta toodi koomast välja 2014. aasta juunis, viidi Šveitsi Lausanne’i ravile ning alates 2014. aasta septembrist on ta kodusel ravil, kuid oletatavalt liikumisvõimetu. Vormelipiloodi tervisest on teada vaid see, et Schumacher taastub Šveitsis Glandinis asuvas kodus, mis on ümber ehitatud erahaiglaks.