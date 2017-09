Žalgirise otsus võib mõjutada kolme rahvuskoondist

Žalgirise palgal on hetkel kolme riigi – Leedu, Serbia ja Prantsusmaa – potentsiaalsed koondislased ning portaalile 15mint.lt sõnas Motiejunas, et selline liikumine ei tuleks kõne allagi: «Kui inimene töötab ning saab palka, siis tööandja ei saa äkitselt teatada: ära praegu tööta, võta kaks nädalat vabaks ning mängime sinuta Euroliigas. Kuidas see ilma kuue leegionärita välja näeks?»

Žalgirise palgal on praegu Leedu koondislastest Edgaras Ulanovas, Arturas Milaknis, Antanas Kavaliauskas ja Paulius Jankunas Leedu koondisesse, Serbia koondisest Vasilije Micic ning Axel Toupane Prantsusmaa koondisest.

FIBA teatas täna, et ei kavatse kahe Euroliiga mängupäeva pärast oma kalendrit muutma hakata. Nimelt pakkus Euroliiga paar päeva tagasi välja oma nägemused, milline võiks edaspidi välja näha klubi- ja koondisehooaeg. Nimelt sooviti koondiseakende asemel süsteemi, kus klubihooaeg algab oktoobris ning kestab juuni keskpaigani. Seejäel oleksid mängijad koondiste päralt ning kogu augustis saaksid nad puhata, et septembris klubiga ettevalmistust alustada.

FIBA vastas ettepanekule omapoolse noodiga, lisades, et kaks kuud enne MM-valiksarja algust selline ettepanek ei päde ning asjaoludega tasuks lihtsalt arvestada.

Eesti korvpallikoondis alustab valiksarja 24. novembril võõrsil Iisraeli vastu. Järgnevalt võetakse 27. novembril koduväljakul vastu Suurbritannia, järgmise aasta 22. veebruaril mängitakse võõrsil Kreekaga, 25. veebruaril kodus Iisraeliga, 29. juunil võõral väljakul Suurbitanniaga ja 2. juulil koduplatsil Kreekaga.