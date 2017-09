Messi klubikaaslase ülestunnistus: temaga pole lihtne mängida

«Ta on maailma parim mängija. Võib-olla isegi ajaloo parim. Peame teadvustama, et ta on teistsugune. On lihtne kodus mängu vaadata ja arvata: «Ma oskan ka mängida», aga siin on väljakul veidi teisiti,» rääkis ta.

Horvaadi sõnul mängib meeskond küll ühtselt, aga Messi võib ikkagi otsustada, mida tegema peab. «Peame mõistma, et igal mängijal on meeskonnas oma kindel ülesanne,» lisas ta.

«Keegi pole öelnud Leole, et ta võib kõike teha. Ta on sellele tasemele samm-sammult jõudnud. Nüüd ta on seal ning teame, et peame tema jaoks erilisi asju tegema.»

Messi on seni löönud La Ligas üheksa väravat, laupäeva õhtul kohtutakse Gironaga.