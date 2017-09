Maailma esireket avaldas, mida ta äsja emaks saanud Williamsi puhul imetleb

Williams sünnitas septembri alguses tütre Alexis Olympiani ning sõnas intervjuus Vanity Fairile, et kavatseb juba jaanuaris toimuval Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel vormis olla. Muguruza ameeriklanna võimekuses ei kahtle.

«Usun, et ta naaseb peagi ning on sama ohtlik nagu ta on alati olnud. Imeline, et pärast emaks saamist ning maailma tipus olemist, on tal ikka veel tahtmist ja nälga võistluskarussellile naasta,» sõnas Muguruza.

Samal ajal kui paljud tipptennisistid mängivad Hiina tenniseturniiril, sai Muguruza hiljuti Jaapanis kätte WTA esireketi trofee. Mitte kunagi varem pole nii meeste kui naiste edetabelit juhtinud hispaanlane, kuid et meeste esireketina jätkab Rafael Nadal, tehti Hispaania tenniseajalugu.

Muguruza on enda sõnul praegu rahulikum kui kunagi varem. «Magasin enne trofee saamist rahulikult, samas olen teadlik, milline koorem mu õlgadel lasub. Ühest küljest on see uhke saavutus, aga siin on veel palju tööd ning see on raske.»

Praegu Jaapanis toimuval Tokyo tenniseturniiril jõudis Muguruza poolfinaali, alistades veerandfinaalis 6:2, 6:4 Caroline Garcia.