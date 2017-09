Räikkönen ulatab meeskonnakaaslasele abikäe

«Sõitjatena teame, mida meeskond meilt ootab,» sõnas soomlane kuus etappi enne hooaja lõppu. «Kui mängus on meistritiitel, siis loomulikult abistan Vettelit,» ütles Räikkönen ning lisas, et vastupidises olukorras käituks Vettel samamoodi.

Ajakirjanike eeldusel on Malaisias peamised etapivõidu nõudlejad Mercedese võidusõitjad. «Meie seda ei arva,» kommenteeris Räikkönen. «See on järjekordne võidusõit, järjekordne nädalavahetus. Me läheme sinna võitlusvaimus ning anname oma parima.»

Sõitjate punktiarvestus: