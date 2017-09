Liverpooli igipõline rivaal sipleb mudas

Evertoni näol on tegemist Ragnar Klavani tööandja Liverpooli igipõlise rivaaliga. Klubid tegutsevas samas linnas (Liverpoolis – toim) ning omavaheline vastasseis ehk Merseyside derby on kuulsusrikka ajalooga derbimäng Inglismaal.

Mullu Inglismaa kõrgliigas seitsmenda koha saavutanud Everton on kahe hooaja vahel oluliselt muutunud. Meeskonnast on lahkunud väravamasin Romelu Lukaku. Tema saabastesse astunud Wayne Rooney on võrgud sahisema pannud, kuid tulemata on jäänud vajalikud punktid.

Seni peetud viie mänguga on Everton saanud võidurõõmu maitsta vaid korra, kui hooaja esimeses kohtumises alistati Stoke City. Seejärel mängiti viiki Manchester Cityga. Viimased kolm matši on kaotatud kuivalt: 0:2 Londoni Chelseale, 0:3 Tottenhamile ja 0:4 Manchester Unitedile.

Kui vaadata, mis vastastega on Everton silmitsi olnud, siis kogutud neli punkti on võib-olla isegi hea tulemus. Paratamatult nõuavad toetajad tulemusi. Miks mitte uuesti Meistrite liigasse kvalifitseeruda? 11 aastat tagasi jäi alagrupiturniirist puudu vaid üks samm, kui eelringis tunnistati Villarreali paremust.

Homme läheb Everton liigamängu raames vastamisi Bournemouthiga. Eesmärk saab olla vaid üks – kolm punkti. Kui meeskond lati alt läbi jookseb, jääb vaid spekuleerida teemal: millal vallandatakse peatreener Ronald Koeman?