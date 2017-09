Tippklubide peatreenerid kritiseerisid Inglismaa jalgpalli

City alistas hooaja esimeses karikamängus West Bromwich Albioni ning hispaanlasest peatreener tegi võrreldes tavapärase koosseisusuga kaheksa vahetust. «Kui sa võidad järjekordse karika – see on suurepärane. Kuid see raiskab tohutult energiat,» vahendab BBC hispaanlase sõnu.

«Te ei kujuta ette mängimist Tony Pulise (West Bromi peatreener – toim) meeskonna vastu 90 minutit, seejärel kolme või nelja tunni pikkust bussisõitu, kolme päeva pärast kohtumist Crystal Palace’i ja omakorda kolm päeva hiljem matši Donetski Šahtari vastu,» vihjas Guardiola väsimusele.

Samal meelel on Manchester Unitedi juhendaja Jose Mourinho. «Kui küsida, kas Inglismaa jalgpall oleks edukam ilma selle võistlussarjata, siis vastaksin võib-olla. Vahest oleksime edukamad Euroopas,» rääkis Unitedi portugallasest loots.