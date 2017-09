Venemaa kõrgliiga karastusega jalgpallur sepistas Eesti meistriliigas üllatuse

Valitsev meister Infonet asus kohtumist 18. minutil Eduard Golovljovi tabamusest juhtima. Avapoolaega täielikult domineerinud Tallinna meeskond rohkem skoori teha ei suutnud.

Teisel poolajal ärkasid piirlinlased talveunest: esmalt viigistas 52. minutil mänguseisu septembris klubiga liitunud ründaja Aleksandr Zakarljuka. Seejärel – 59. minutil lõi Transi juhtvärava kaitsja Nikita Savenkov ning lõppskoori vormistas kaheksa minutit hiljem Zakarljuka.

Zakarljuka näol on tegemist 22-aastase mängumehega, kes on sündinud Kohtla-Järvel, kuid mängijakarjäär on teda muuhulgas viinud Venemaale. 2015. aastal osales Zakarljuka oma koduklubi Arsenal Tula ja Moskva CSKA vahelises Venemaa kõrgliiga kohtumises.

Liigatabelis suurendas viiendal kohal olev Trans oma edumaad lähima jälitaja Sillamäe Kalevi ees 11-punktiliseks. Neljandal real paiknev Infonet jääb medalikohast maha seitsme punktiga, kuid konkurendid on pidanud ühe matši vähem.

Tabeliseis: