Tartu korvpallimeeskond kaotas Soome keskmikule

Viimased kontrollmängud Soomes. Täna kohtusime Kouvala Kouvotiga, vastne võttis 98:93 võidu. Parimad meil Vytenis Cizauskas 24 ja Kristjan Kitsing 16 punktiga. Homme 12:00 kohtume Helsingi Seagullsiga #tartuülikool #tartu #basketball

