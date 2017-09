Chelsea peatreener lubab Moratal oma tütrega abielluda?

«Ta meeldib mulle, sest tegemist on täiusliku mängijaga ja tal on veel palju ruumi arenemiseks – taktikalises, füüsilises ja tehnilises aspektis,» kommenteeris itaallasest loots meeskonna esiründajat ning lisas, et Morata realiseerib talle tekkinud võimalusi suurepäraselt.

Kui mänguoskused kõrvale jätta, avaldab Contele muljet hispaanlase inimtüüp. «Ta on tõesti hea kutt. See tähendab seda, et kui teil on vallaline tütar, siis just sellise inimesega peaks neiu abielluma. Tegemist on äärmiselt viisaka inimesega,» sõnas Conte.

24-aastane ründaja läks Londoni suurklubile maksma umbkaudu 60 miljonit eurot. Seni peetud viie liigamänguga on Morata löönud kolm väravat. Chelsea hoiab liigatabelis kümne punktiga kolmandat positsiooni.