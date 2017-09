VTB Ühisliiga näeb Janari Jõesaares suurt potentsiaali

Kõnealuses artiklis on kirjeldatud kuue erineva klubi noormängijat, keda tasub algaval hooajal pingsalt jälgida. Nendeks üks on läinud suvel Eesti meisterklubiga liitunud 23-aastane Jõesaar.

VTB Ühisliiga arvates on Kalev/Cramo pannud tähtmängijate soetamisel täkkesse ning Tallinna esindusmeeskond on hea hüppelava järgmise sammu tegemiseks. Vahest on Jõesaar korvpallur, kelle talent järgmisena särama lööb?

«Ta tundub olevat valmis VTB Ühisliiga jaoks. Rünnakul on Janari alati ohtlik ja tõenäoliselt peaks väärikalt asendama suvel Krasnojarskisse lahkunud Vitali Ljutitšit,» kirjutatakse VTB Ühisliiga koduleheküljel.