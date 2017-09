Täna: Ragnar Klavan ja Liverpool madistavad Leicester Cityga

Samad meeskonnad kohtusid neli päeva tagasi liigakarika raames ning selles matšis said võidurõõmu maitsta Leicesteri mängijad. Teisipäeval kogu kohtumise kaasa mänginud Eesti koondise kapten kuulub eeldatavasti Liverpooli algkoosseisu ka täna, sest meeskonda painavad vigastused.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp sõnas neljapäevasel pressikonverentsil, et Dejan Lovreni vigastus pole tõsine, kuid viimases kahes mängus ja treeningutel mitteosalemise tõttu horvaat suure tõenäosusega algkoosseisu ei kuulu. Ohus on ka Joel Matipi osalemine.

Juhul kui eestlane alustaks kohtumist algkoosseisus, oleks järjestikuselt see tema kolmas. «Selline see olukord on. Mängijad võivad haigestuda üleöö ning seejärel peab olema valmis varuplaani jaoks,» kommenteeris Klopp.

Leicester City ja Liverpooli vaheline matš algab Eesti aja järgi kell 19.30. Mõlema meeskonna algkoosseis selgub tund enne avavilet.