Taanlane tegi Inglismaa kõrgliigas ajalugu, Tottenham pääses ehmatusega

Ükski teine Taani pallur pole Premier League'is nii palju väravaid löönud.

Christian Eriksen has now scored more goals (33) than any other Danish player in Premier League history.



Lord Eriksen. pic.twitter.com/p4nAjpkRME — Squawka Football (@Squawka) September 23, 2017

Tottenham läks kohtumist Harry Kane'i kahest väravast ning Erikseni tabamusest 3:0 juhtima, kuid viimane pooltund oli West Hami päralt. Esmalt lõi Javier Hernandez 65. minutil ühe värava tagasi, 70. minutil jäi Tottenham värske täienduse Serge Aurieri teise kollase kaardi tõttu vähemusse.

87. minutil lõi peaga värava Cheikhou Kouyaté ning kuigi kohtumise lõpus apelleeris West Ham veel penaltile, sai Tottenham siiski võidupunktid kirja.

Tottenhamil on kuue mänguga koos 11 punkti ning see tõstab ta ajutises pingereas kolmandaks. West Ham on kogunud neli punkti ning on liigatabelis 17. kohal Täna õhtul peetakse veel seitse kohtumist, neist viimane algab kell 19.30, kui vastamisi on Leicester City ja Liverpool.