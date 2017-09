Rooba viskas taas värava

JYP - TPS 1-3!!! Vihdoin onnistuu! Maalin iskee Robert Rooba!! Takaa-ajo on alkanut! #JYPliiga — JYP Jyväskylä (@JYPJyvaskyla) September 23, 2017

24-aastasel Roobal on nüüd kirjas neli väravat ja kaks resultatiivset söötu. Rooba rääkis nädal tagasi Postimehele, kuidas tal sel hooajal kõik õnnestub:

«Paranenud pole mu uisutamis- või väravalöömisoskus, vaid üldine mängutarkus ehk jäähoki-IQ. Võtan vähem mõttetuid ja rohkem kaalutletud riske. Aga see kõik peab olema automaatne, sest jääl olukorra tekkides pole kunagi aega arvutada – kolm varianti on tõenäosusega 25, 30 ja 45 protsenti – ja neist siis õigeim valida. Otsused sünnivad selgroos, ent mõttetegevuse õigesse vormi saamise nimel olen näinud kõvasti vaeva ja see tasub end nüüd väravate näol ära,»

JYP on kogunud kaheksa mänguga tabelisse 18 punkti ning on tabelis just TPSi järel teisel kohal.