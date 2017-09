President loobus viimasel hetkel Tartu rattamaratonist

Arter kirjutas laupäeval, et president Kaljulaid ei ole Tartu rattamaratoniks spetsiaalselt valmistunud, aga aktiivse inimesena on püüdnud end alati nädalas kolm-neli korda liigutada, olgu kahel jalal või kahel rattal.

President on just metsa all, mitte maanteel sõitja, lisas Linnamäe, aga ratta seljas teeb tema teada oma võistlusdebüüdi.

Täna hommikul selgus, et äsja New Yorgis ÜRO peaassambleel kõnet pidanud Kaljulaid siiski rattamaratonil ei stardi.

Juubelihõngulisele 20. Tartu rattamaratonile antakse start kell 10. Kokku on kolme põhidistantsi (89, 40 ja 21 km) stardis ligi 5000 ratturit.