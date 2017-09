Postimehe video: Eesti rattalegend läbis Tartu maratoni lühidistantsi koos seitsmeaastase tütrega

Treieritest oli kiirem Lisete ajaga 1:32.36. Sekund hiljem finišeerinud ema võttis pühapäeva kokku: «Väga tore oli. Aitäh korraldajatele, et paraja pikkusega võistluse korraldasid, mis on sellises vanuses lastele kontimööda. See tundus paljudele kui pereüritus. Vanemad andsid lastele juhtnööre, kuidas sõita ja kellelgi ei olnud väga kiire.»

Kuula videost, kas tütar käib spordiala valikul ema jälgedes või viib tema süda muudele võistlustele!