Kangert Postimehe videointervjuus: loomulikult käisin korra külili, aga muidu oli lõbus

Kangerti võistluse teravaimad hetked toimusid trassi algosas. «Kukkusin juba 7.-8. kilomeetril, aga see oli mu enda rumalus – tulin natukene vale seadistusega, panin väga siledad kummid. Mõtlesin et siin on vana hea kruusaralli ja kõrged kiirused, aga mudaaugud nõudsid osavust ja rohkem mustrit kummi peal, mida ei olnud sõidu ajal kuskilt võtta. Loomulikult viskasin end korra külje peale. Aga muidu oli lõbus.» rääkis igapäevaselt maanteekilomeetreid mõõtev mees.

Itaalias saadud ränk vigastus tähendas, et Kangerti suve pikim trenn oli olnud kolmetunnine – umbes sama pikk kui tänane võistlussõit. «Oli ekstra närv sees, ei teadnud, kuidas keha vastu peab, mida ütleb ja kuidas üldse lõpuni jõuan. Noh, muidugi jõuan, aga kui hästi sõita jaksan. Võib neile kõigile küsimustele taha linnukese panna,» oli Kangert enda hetkeseisuga rahul.