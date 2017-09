Grupisõidu MM-tiitel läks kolmandat aastat järjest samale mehele

«Ei olnud kerge, kutid!» võttis Sagan vahetus võiduemotsioonis närvilise lõpu kokku. «Viimasel viiel kilomeetril ma juba ütlesin, et kõik on tehtud, võit läinud. Tüübid eesotsas vahetasid, mina üritasin rünnakuga kaasa minna, (Fernando) Gaviria üritas neid kinni püüda … Lõpuks sai otsustavaks sprindifiniš ja see oli uskumatu!»

Otsustavatele kilomeetritele läks liidrina Julian Alaphilippe, kuid prantslane püüti vahetult enne lõppu kinni ja seega jäi MM-tiitli saatus taas sprinterite otsustada. Tulemus oli samasugune nagu viimasel kahel hooajalgi: teravaimat jalga näitas Sagan. «Ma olen väga õnnelik. Pean tänama kõiki oma koondisekaaslasi ja ka sõpru, kes mul pundis olid. Ma sooviks selle pühendada Michele Scarponile (aprillis liiklusõnnetuses traagiliselt hukkunud Astana ratturile – toim), sest tal olnuks homme sünnipäev. See oli selle aastal väga kurb uudis. Teiseks tahan võidu pühendada oma naisele – me oleme lapseootel. Väga mõnus lõpp hooajale ja olen väga rahul.»

Sprindifiniši tulemused: